Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: Anneden Ayrılmayan Oğul Duygulandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: Anneden Ayrılmayan Oğul Duygulandırdı

Geniş Video İzle

Antalya'da meydana gelen 4 araçlı zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı. Sıkışan annesinin elini bir an olsun bırakmayan oğul, kurtarma çalışmaları sırasında duygusal anlar yaşattı.

12.11.2024 10:27  Güncelleme: 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araçta sıkışan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

Antalya'da 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Kullandığı otomobilden yara almadan çıktı, sıkışan annesinin başından biran olsun ayrılmadı

ANTALYA - Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Araçlardan birisinde sıkışan kadını bulunduğu yerden çıkarmak için ekipler yoğun çaba sarf ederken, kurtarma çalışması sırasında araç sürücüsü genç, annesinin elini bir an olsun bırakmadı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Antalya'nın Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Çallı üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam trafiği olması nedeniyle köprü inişinde duran trafiği son anda fark eden 07 FB 657 plakalı Suzuki marka araç sürücüsü Aybars Efe D., Muhammet Talha A. idaresinde ki 07 BDD 314 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Muhammet Talha A. ise önünde durmakta olan Erhan P.'nin kullandığı 34 SE 2038 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada arkadan gelen ve kazayı son anda fark eden Umut Can M.'nin kullandığı 07 R 3742 plakalı Peugeot marka araç Aybars Efe D.' idaresindeki 07 FB 657 arkadan çarptı. Kaza nedeniyle üst geçitte trafik uzun süre tek şeritten sağlandı.

Ekipler seferber oldu

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 07 R 3742 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hatice K. hafif şekilde yaralanırken, 07 FB 657 plakalı araçta yolcu konumundaki Pakize Ç. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hatice K. olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç içerisinde sıkışan Pakize Ç.'yi bulunduğu yerden çıkarmak için ise itfaiye ekipleri seferber oldu.

Elini bir an olsun bırakmadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından Hidrolik germe-açma aleti yardımıyla kısa süreli çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Aybars Efe D. annesinin elini bir an olsun bırakmadı. Sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınan Pakize Ç. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza sırasında teyzeleri ile birlikte 07 R 3742 araçta bulunan ve korktukları gözlenen 3 çocuk olay yerine gelen annelerine teslim edildi. Trafik ekiplerinin çalışmasının ardından ağır hasar alan iki araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yol trafiğe yeniden açıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: Anneden Ayrılmayan Oğul Duygulandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:07 Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe’den Napoli’ye Osimhen telefonu Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu
11:06 Çinliler bu kez de Bayraktar TB2’nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı Çinliler bu kez de Bayraktar TB2'nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı
11:00 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ifadelerinde ağız birliği etti Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ifadelerinde ağız birliği etti
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:07 Yolda yürürken otobüs çarptı Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti Yolda yürürken otobüs çarptı! Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti
16:04 Simge’den Icardi’ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme Simge'den Icardi'ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme
15:46 Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
15:26 Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi
15:16 Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 11:36:19. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: Anneden Ayrılmayan Oğul Duygulandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.