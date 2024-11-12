Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: Anneden Ayrılmayan Oğul Duygulandırdı

3.Sayfa

14 firmanın ortalaması alındı, işte en çok oy kaybeden parti

Araçta sıkışan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

Antalya'da 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Kullandığı otomobilden yara almadan çıktı, sıkışan annesinin başından biran olsun ayrılmadı

ANTALYA - Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Araçlardan birisinde sıkışan kadını bulunduğu yerden çıkarmak için ekipler yoğun çaba sarf ederken, kurtarma çalışması sırasında araç sürücüsü genç, annesinin elini bir an olsun bırakmadı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Antalya'nın Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Çallı üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam trafiği olması nedeniyle köprü inişinde duran trafiği son anda fark eden 07 FB 657 plakalı Suzuki marka araç sürücüsü Aybars Efe D., Muhammet Talha A. idaresinde ki 07 BDD 314 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Muhammet Talha A. ise önünde durmakta olan Erhan P.'nin kullandığı 34 SE 2038 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada arkadan gelen ve kazayı son anda fark eden Umut Can M.'nin kullandığı 07 R 3742 plakalı Peugeot marka araç Aybars Efe D.' idaresindeki 07 FB 657 arkadan çarptı. Kaza nedeniyle üst geçitte trafik uzun süre tek şeritten sağlandı.

Ekipler seferber oldu

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 07 R 3742 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hatice K. hafif şekilde yaralanırken, 07 FB 657 plakalı araçta yolcu konumundaki Pakize Ç. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hatice K. olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç içerisinde sıkışan Pakize Ç.'yi bulunduğu yerden çıkarmak için ise itfaiye ekipleri seferber oldu.

Elini bir an olsun bırakmadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından Hidrolik germe-açma aleti yardımıyla kısa süreli çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Aybars Efe D. annesinin elini bir an olsun bırakmadı. Sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınan Pakize Ç. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza sırasında teyzeleri ile birlikte 07 R 3742 araçta bulunan ve korktukları gözlenen 3 çocuk olay yerine gelen annelerine teslim edildi. Trafik ekiplerinin çalışmasının ardından ağır hasar alan iki araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yol trafiğe yeniden açıldı.