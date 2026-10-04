Antalya Demre'de göçmen operasyonunda 19 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Antalya Demre'de göçmen operasyonunda 19 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

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Antalya Demre'de Sahil Güvenlik ve jandarmanın operasyonunda 19 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli tutuklandı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Antalya'nın Demre ilçesinde Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu 19 göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Antalya'nın Demre ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün düzensiz göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen ve 1 Türk organizatör karada yakalandı. Olayla irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 Türk ise denizde yelkenli bir teknede yakalandı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili sürdürdüğü kapsamlı çalışmalarda organizasyon içerisinde yer alan 4 şüphelinin daha bulunduğu tespit edildi. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, yakalanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elmalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya Demre'de göçmen operasyonunda 19 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı - Son Dakika
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