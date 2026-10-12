Antalya Döşemealtı'da kaçak tütün operasyonunda 750 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Antalya Döşemealtı'da kaçak tütün operasyonunda 750 kilogram tütün ele geçirildi

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Antalya Döşemealtı\'da kaçak tütün operasyonunda 750 kilogram tütün ele geçirildi
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Antalya Döşemealtı'da kaçak tütün operasyonunda 750 kilogram kıyılmış tütün, 500 paket kaçak sigara ve 10 bin dolu makaron ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin bir iş yeri ve depoda yaptığı aramaların ardından adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik düzenlenen operasyonda 750 kilogram kıyılmış tütün, 500 paket kaçak sigara ve 10 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Döşemealtı ilçesinde bir iş yeri ve deposunda arama yapıldı. Aramalarda 750 kilogram kıyılmış tütün, 500 paket kaçak sigara, 50 adet kaçak elektronik sigara likidi, 10 bin adet boş makaron ve 10 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
DöşemealtıGüvenlik3. SayfaJandarmaMakaronAntalyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Döşemealtı'da kaçak tütün operasyonunda 750 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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