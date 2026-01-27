Gazipaşa'da üç katlı evin ikinci katında yangın çıktı - Son Dakika
Gazipaşa'da üç katlı evin ikinci katında yangın çıktı

27.01.2026 14:52  Güncelleme: 15:01
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması, can kaybını önlerken, dumandan etkilenen mahalle sakinlerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bazı mahalle sakinlerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Yeni Mahalle Borazanlar Sokak'ta bulunan Celal Yılmaz'a ait üç katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Olay, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında oluşan yoğun dumandan etkilenen bazı komşulara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

