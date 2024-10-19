Antalya Gazipaşa\'da Gece Yangın Çıktı

3.Sayfa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde otluk ve çalılık alanda çıkan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saat 01.45 sıralarında Beyobası Mahallesi Kerimler Mevkii'nde meydana geldi. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden bölge sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Geniş bir alana yayılan ve çevresinde bulunan evleri de tehdit eden yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Bölgede yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında otluk ve çalılık alanla birlikte aynı bölgeye konulan arı kovanları ile kullanılmayan müstakil evin bir bölümü zarar gördü.

Ekipler, yanının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. - ANTALYA