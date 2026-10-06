Antalya Gazipaşa'da kamyona 5 el ateş edilen saldırıda sürücü yaralandı - Son Dakika
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Antalya Gazipaşa'da kamyona 5 el ateş edilen saldırıda sürücü yaralandı

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Antalya Gazipaşa\'da kamyona 5 el ateş edilen saldırıda sürücü yaralandı
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Antalya Gazipaşa'da D-400 Karayolu'nda seyir halindeki kamyona 5 el ateş edildi; saldırıda sürücü yaralandı. Yaralı sürücü Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçtığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki kamyona kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kamyona 5 el ateş edildiği olayda sürücü yaralandı.

Olay, Gazipaşa ilçesi Kahyalar Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan kamyonun önü siyah renkli çift kabin bir araçta bulunan kişi veya kişiler tarafından kesilmek istendi. İddiaya göre, kamyonun durmaması üzerine araçtan tabancayla ateş açıldı. Kamyona 5 el ateş edilirken, saldırı sırasında sürücü Mustafa T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırının ardından kaçtığı iddia edilen şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiJandarma3. SayfaGüvenlikGazipaşaAntalyaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Gazipaşa'da kamyona 5 el ateş edilen saldırıda sürücü yaralandı - Son Dakika
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