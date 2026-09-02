Antalya Gazipaşa\'da ormanlık alana ekilen 146 kök kenevir ve 1 kilo kubar esrar ele geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 146 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede ormanlık alanda yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında, kenevir bitkilerini sulamak amacıyla ormanlık alana gelen 1 şüpheli, elindeki su bidonlarıyla birlikte suçüstü yakalandı.

Şüphelinin bulunduğu ormanlık alanda ve ikametinde yapılan aramalarda 146 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.