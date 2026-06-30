Havalimanı adli birimde 1.897 işlem - Son Dakika
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Havalimanı adli birimde 1.897 işlem

30.06.2026 11:02
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Adalet Bakanı Gürlek, 5 Ağustos'ta açılan Antalya Havalimanı Adliye Ek Hizmet Birimi'nde 1.897 adli işlem yapıldığını, bu uygulama ile mahkeme yükünün azaldığını ve adalete erişimin hızlandığını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Ağustos 2024 tarihinde hizmete giren Antalya Havalimanı Adliye Ek Hizmet Birimi'nde bugüne kadar 1 bin 897 adli işlem yapıldığını duyurdu. Gürlek, "Mahkemelerimizin iş yükünü azaltıyor, adli süreçleri hızlandırıyor ve vatandaşlarımızın adalete erişimini daha kolay ve hızlı hale getiriyoruz" dedi.

Antalya Havalimanı'nda hizmete alınan Adliye Ek Hizmet Birimi, yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu noktalarda adli işlemlerin zaman kaybı yaşanmadan tamamlanmasını sağlıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 Ağustos 2024 tarihinde faaliyete başlayan birimde bugüne kadar 1 bin 897 adli işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Havalimanında adli işlemler vakit kaybetmeden yapılıyor"

Bakan Gürlek, Antalya Havalimanı'nda hayata geçirilen uygulamayla adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütüldüğünü belirterek, "Antalya Havalimanımızda hayata geçirdiğimiz uygulamayla, mahkemelerimizin iş yükünü azaltıyor, adli süreçleri hızlandırıyor ve vatandaşlarımızın adalete erişimini daha kolay ve hızlı hale getiriyoruz. Hakkında yakalama kararı veya yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişilerin adli işlemlerinin havalimanlarında vakit kaybedilmeksizin tamamlanmasına imkan sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuyoruz"

Yolcu yoğunluğunun fazla olduğu havalimanlarında adalet hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü vurgulayan Gürlek, "Yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu havalimanlarında Adliye Ek Hizmet Birimleri kurarak adalet hizmetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; adalet hizmetlerinin sunum kalitesini artırmaya, yargı süreçlerini erişilebilir, hızlı ve etkin kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ağustos, Gürlek, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havalimanı adli birimde 1.897 işlem - Son Dakika

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