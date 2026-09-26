Antalya-Kemer karayolunda pelet yüklü kamyonun kasası devrildi, sürücü yaralandı

Antalya-Kemer karayolunda bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 1 kilometre boyunca sürterek ilerleyen pelet yüklü kamyonun kasası devrildi. Yola saçılan peletler nedeniyle trafik kontrollü sağlanırken, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Antalya-Kemer karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.E. (43) idaresindeki 07 BHL 147 plakalı Mitsubishi marka pelet yüklü kamyon, virajı alamayarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 1 kilometre boyunca sürterek ilerleyen kamyonun kasası devrildi. Kazayla birlikte kasada çuvallar içerisinde bulunan peletler yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün araç içerisinde sıkışmadığının belirlenmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Kazada hafif yaralanan sürücü Z.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun bir bölümünde trafik ekiplerince güvenlik önlemi alınırken, araçların geçişi kontrollü olarak sağlandı. Bariyerlerin yaklaşık 1 kilometrelik bölümünde hasar oluştuğu görülürken, yola saçılan peletler de ekiplerin çalışma yaptığı alanda geniş bir bölüme yayıldı.

Devrilen kamyonun olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı.