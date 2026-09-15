Antalya Kepez'de oto galeri yangınında kundaklama iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Antalya Kepez'de oto galeri yangınında kundaklama iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Antalya Kepez\'de oto galeri yangınında kundaklama iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde geçtiğimiz cumartesi bir oto galeri dükkanında çıkan yangında kundaklama iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kendilerini 'Robin dalton' olarak tanıttığı ve iş yeri sahibini 'sokağın hakkını verin' diye tehdit ettiği ileri sürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde geçtiğimiz cumartesi bir oto galeri dükkanında çıkan yangında, kundaklama iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kendilerini 'Robin dalton' olarak tanıttığı ve iş yeri sahibini 'sokağın hakkını verin' şeklinde tehdit ettiği ileri sürüldü.

Yangın, 12 Eylül cumartesi akşamı 22.10 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerindeki bir oto galeri dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto galeride henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sardı. Yükselen alevler ve yoğun duman iş yerinin bulunduğu 3 katlı apartmanın üst bölümlerine de sıçradı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından oto galeri dükkanında büyük çapta maddi hasar oluşurken, iş yerinde ve araç da alevlerden zarar gördü. Oto galerinin üst kısmındaki apartmanda da hasar meydana geldi.

"Sokağın hakkını verin" diye tehdit edilmiş

Olay sonrası işletme sahibi A.I, yaklaşık 1,5 ay önce kendilerini 'robin dalton' kod adıyla tanıtan kişi ve kişilerce aranarak 'sokağın hakkını verin' diye tehdit edildiğini, yangının bu şahıslar tarafından çıkartıldığı ve 3 aracının kullanılamaz hale geldiğini belirterek zararının 17-18 milyon lira olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

Kameralardan 4 şüpheli tespit edildi

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları kamera ve saha çalışmalarında kundaklamada eylemini gerçekleştiren şüphelinin M.N.U. (15), yanıcı maddeyi alanın S.K. (14), Daltonlar suç örgütü adına eylemi organize edenin T.B.Y. (20), eylemi planlayanın 'Robin' kodlu Y.C.G. (25) olduğunu tespit etti.

İstanbul'daki hücre evinde arama

Bursa ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan çalışmalarda M.N.U. ve S.K, Bursa'da gözaltına alınıp Antalya'ya getirilirken, T.B.Y. İstanbul'da gözaltına alındı.

Antalya'ya getirilmesi planlanan T.B.Y'nin İstanbul'da hücre evi olarak değerlendirilen ikametinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, balistik yelek, kar maskesi ve eldiven ele geçirildi.

Diğer şüpheli Y.C.G'nin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Robin Dalton, Cumartesi, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Kepez, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Kepez'de oto galeri yangınında kundaklama iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Kepez'de oto galeri yangınında kundaklama iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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