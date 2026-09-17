Antalya Korkuteli\'de eşi ve kayınpederini öldüren şüpheli jandarmadan kaçamadı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Korkuteli ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, Sefer C., boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel'i silahla vurup kaçmıştı. Cinayet şüphelisinin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda firari şüpheli, gece saat 00.00 sıralarında Korkuteli kırsalında kaçarken yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.