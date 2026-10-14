Antalya Korkuteli'de kayalıklara çarpan midibüste 6'sı Rus 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya Korkuteli'de kayalıklara çarpan midibüste 6'sı Rus 9 kişi yaralandı

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Antalya Korkuteli\'de kayalıklara çarpan midibüste 6\'sı Rus 9 kişi yaralandı
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Korkuteli-Fethiye karayolunda yolcu midibüsü kontrolden çıkıp kayalıklara çarptı; 6'sı Rus, 3'ü Türk 9 kişi hafif yaralandı. Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok; inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yolcu taşıyan midibüsün kontrolden çıkması sonucu 6'sı Rus, 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Kaza, Korkuteli- Fethiye karayolu Yukarıkaraman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman İ. (58) idaresindeki 48 ABB 225 plakalı Batı Antalya firmasına ait OTOKAR marka yolcu taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi. Kazada midibüste yolcu olarak bulunan 6'sı Rus, 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 9 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine adres çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya Korkuteli'de kayalıklara çarpan midibüste 6'sı Rus 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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