Antalya Korkuteli\'de kayalıklara çarpan midibüste 6\'sı Rus 9 kişi yaralandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yolcu taşıyan midibüsün kontrolden çıkması sonucu 6'sı Rus, 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Kaza, Korkuteli- Fethiye karayolu Yukarıkaraman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman İ. (58) idaresindeki 48 ABB 225 plakalı Batı Antalya firmasına ait OTOKAR marka yolcu taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi. Kazada midibüste yolcu olarak bulunan 6'sı Rus, 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 9 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine adres çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.