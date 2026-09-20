Antalya Manavgat'ta araçlar refüje daldı, dakikalar arayla 2 kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta araçlar refüje daldı, dakikalar arayla 2 kazada 3 kişi yaralandı

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Antalya Manavgat\'ta araçlar refüje daldı, dakikalar arayla 2 kazada 3 kişi yaralandı
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Manavgat'ta aynı caddede dakikalar arayla meydana gelen 2 kazada kontrolden çıkan araçlar refüjdeki palmiye ve aydınlatma direğine çarptı. Kazalarda 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı; durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı cadde üzerinde birkaç dakika arayla meydana gelen 2 farklı kazada kontrolden çıkan araçlar refüjdeki ağaç ve direği çarparak durabildi. Meydana gelen kazalarda 3 kişi yaralandı.

İlk kaza; Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Boğaz-Mendirek yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boğaz-Mendirek istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ezgi S.'nin kullandığı 07 AKM 398 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüj bordürüne ardından da palmiyeye çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan araç sürücüsü Ezgi S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobilin ön tekeri koptu

Aynı noktada birkaç dakika arayla meydana gelen ikinci kazada ise Neriman Ç.'nin kullandığı 07 LEC 77 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüj bordürüne ve refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. İlk kazaya yaklaşık 200 metre mesafede yaşanan kazada otomobilin sol ön tekerinin koptuğu kazada otomobil sürücüsü Neriman Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hülya B. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta araçlar refüje daldı, dakikalar arayla 2 kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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