Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin çamaşırhane ve restoran bölümlerinde çıkan yangın itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın Gündoğdu Mahallesi Turizm Bölgesinde tadilat nedeniyle kapalı olan 5 yıldızlı otelin çamaşırhane ve restoran bölümlerinde çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda otelin diğer bölümlerine ulaşmadan söndürüldü. Otelin kapalı olduğu müşterisinin bulunmadığı öğrenildi.