Antalya Muratpaşa'da araç hırsızlığı yapan 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
Antalya'da sinyal kesici cihazla aracın kilitlenmesini engelleyerek hırsızlık yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, cihazla birlikte sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Antalya'da sinyal kesici cihazla aracın kilitlenmesini engelleyerek hırsızlık yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 3 şüpheli, cihazla birlikte yakalanıp sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.
Ekipler, olayla ilgili çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.
Yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olayını sinyal kesici cihaz kullanarak gerçekleştirdikleri belirlenen yabancı uyruklu D.J., V.S. ve B.Z. yakalandı. Şüphelilerin üzerinde sinyal kesici cihaz ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
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