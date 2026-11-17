Antalya'da bir apartmanın çatısından kendisini boşluğa bırakan şahıs, park halindeki aracın üzerine düştü. Yaralanan ve hayatta olduğunu gören şahıs, eylemini yeniden gerçekleştirmek için çatıya çıkarken polis ekiplerince güçlükle kontrol altına alındı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Emrah Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Şahsı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunurken, kimliği belirsiz kişi hayatına son vereceğini söyledikten sonra kendisini boşluğa bıraktı. Şahıs, apartmanın yan kısmında park halinde bulunan 07 BGF 009 plakalı otomobilin tavanına düştü. Araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, kimliği belirsiz şahıs şans eseri olayı küçük yaralarla atlattı. Ancak ölmediğini gören şahıs aracın üzerinden inerek yeniden apartmanın çatısına çıkmak istedi. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri şahsı apartman merdivenlerinde yakaladı. Çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilen adam güçlükle kontrol altına alınırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.