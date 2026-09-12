Antalya Muratpaşa'da depo yangınında 5 depo yandı, alevler eve sıçradı - Son Dakika
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Antalya Muratpaşa'da depo yangınında 5 depo yandı, alevler eve sıçradı

Antalya Muratpaşa\'da depo yangınında 5 depo yandı, alevler eve sıçradı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ambalaj ürünleri bulunan bir depoda çıkan yangın, bitişiğindeki depolara ve yakındaki bir eve sıçradı. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında 5 depodaki ürünler yanarken, depo sahibi Arif Ordu maddi kaybın büyük olduğunu, can kaybı olmamasına şükrettiklerini söyledi.

Antalya'da ambalaj ürünlerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın, bitişiğindeki depolar ile yakındaki bir eve sıçradı. Yaklaşık 2 saatte büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında 5 depodaki ürünler yanarken, depo sahibi Arif Ordu, "Maddi kaybımız çok büyük, can kaybımız yok ona şükrediyoruz" dedi.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Lavanta Sokak'ta çıktı. Ambalaj ürünlerinin bulunduğu depoda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer depolar ile yakındaki bir eve sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip ile polis sevk edildi.

Eve sıçrayan alevler ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, yapının bir bölümü zarar gördü. Yoğun dumanın yükseldiği depolarda alevler çatıya kadar ulaştı. İtfaiye ekipleri, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için farklı noktalardan müdahalede bulundu. Bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına yardım etti, depo önünde bulunan bir kamyoneti iterek yangın alanından uzaklaştırdı, itfaiye hortumlarının taşınmasına yardım etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

"Maddi kaybımız çok büyük"

Depoların sahibi Arif Ordu, haber verilmesi üzerine bölgeye geldiğini belirterek, "Haber üzerine geldik, depoların hepsi bizim, kiradalar. Perişanız. 1 dönümde AVM ambalaj ürünleri, 1 dönümde otel ürünleri bir kısımda da izolasyon ürünleri bulunuyordu. Maddi kaybımız çok büyük, can kaybımız yok ona şükrediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Muratpaşa, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Yaşam, Ordu, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Muratpaşa'da depo yangınında 5 depo yandı, alevler eve sıçradı - Son Dakika

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