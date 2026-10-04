Antalya Muratpaşa'da KPSS sınavındaki okulda kilitli kalan vatandaşı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Antalya Muratpaşa'da KPSS sınavındaki okulda kilitli kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

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Antalya Muratpaşa\'da KPSS sınavındaki okulda kilitli kalan vatandaşı itfaiye kurtardı
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Antalya Muratpaşa'da KPSS sınavının yapıldığı okulda lavaboyu kullanmak için okula giren bir vatandaş, kilitli kalınca 112'yi arayarak yardım istedi. İtfaiye ekibinin ulaştığı okul görevlisinin kapıları açmasıyla kurtarılan vatandaş, yüzünü gizleyerek okuldan hızla uzaklaştı.

Antalya'da KPSS sınavının yapıldığı bir okulda kilitli kalan bir vatandaş itfaiye ekipleri ve okul görevlisi tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 915 sokak üzerinde bulunan Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ön Lisans KPSS sınavının yapıldığı okulda sınavın sona ermesinin ardından görevliler kapıları kilitleyerek ayrıldı. Ancak öncesinde lavaboyu kullanmak için okula giren ve isminin A.Y. olduğu öğrenilen bir kadın okul içerisinde kilitli kaldı. Tüm çabalarına rağmen kilitli kapıyı açamayan ve sesini duyuramayan kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip adrese sevk edildi. Okula gelen itfaiye ekibinin telefonla ulaştığı okul görevlisi bir süre sonra gelerek kapıları açtı. Okul içerisinde kilitli kalan kadın kapının açılmasının ardından yüzünü gizleyerek hızla uzaklaştı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya Muratpaşa'da KPSS sınavındaki okulda kilitli kalan vatandaşı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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