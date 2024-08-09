Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika
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Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangınına müdahale sürüyor

Antalya\'nın Akseki ilçesinde orman yangınına müdahale sürüyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangının yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

09.08.2024 17:01
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Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Akseki ilçesi Bademli Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile yangının yayılmasını önlemek için müdahalede bulunuluyor .

Bölgede hafif yağışın olduğu öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika

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