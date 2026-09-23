Antalya Serik\'te fenalaşan sürücünün otomobili refüje çarptı, sürücü kurtarılamadı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken direksiyon başında fenalaşan sürücü, aracının kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü, hayatını kaybetti.

Olay, Belek-Serik yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CIB 993 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Erol Bozoğlu (71), seyir halindeyken aniden fenalaştı. Bozoğlu'nun bilincini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak buradaki bir ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tarafından sürücü ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların çabasına rağmen Mehmet Erol Bozoğlu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay anı kamerada

Öte yandan olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin refüje çıktığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.