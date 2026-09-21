Antalya Serik'te otobüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, sedyede mesaj attı - Son Dakika
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Antalya Serik'te otobüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, sedyede mesaj attı

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Antalya Serik\'te otobüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, sedyede mesaj attı
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Antalya'nın Serik ilçesinde denetimli toplu taşıma otobüsü ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılmak üzere sedyeye konulan yaralı sürücü, ambulansa alınmadan önce cep telefonundan yakınlarına kaza yaptığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde denetimli toplu taşıma otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücünün hastaneye kaldırılırken sedye üzerinde cep telefonuyla yakınlarına mesaj atarak haber verdiği görüldü.

Kaza, Serik ilçesi Orta Mahalle Otogar Kavşağı köprüsü alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 CAS 016 plakalı denetimli toplu taşıma aracı otobüs ile İsmail M.'nin kullandığı 07 YMG 80 plakalı motosiklet alt geçitte çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü İsmail M. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansa alındı.

Hastaneye kaldırılmak üzere sedyeye konulan yaralı İsmail M., yaşadığı acıya rağmen cep telefonunu elinden bırakmadı. Sedye üzerinde yakınlarına mesaj atarak kaza yaptığını ve durumunun iyi olduğunu haber veren sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı

Kaynak: İHA
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