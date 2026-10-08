Antalya Serik'te otomobil telefon direğine çarptı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Antalya Serik'te otomobil telefon direğine çarptı, sürücü hafif yaralandı

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Antalya Serik\'te otomobil telefon direğine çarptı, sürücü hafif yaralandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde D400 kara yolu Dikmen Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce telefon direğine, ardından şarampole düşerek bahçe çitlerine çarptı. Hafif yaralanan sürücü ayakta tedavi edildi; polis inceleme başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, telefon direğine çarptıktan sonra şarampole düşerek bahçe çitlerine çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Antalya-Alanya D400 kara yolu Dikmen Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 07 CON 676 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki telefon direğine çarpan otomobil, ardından şarampole düşerek bir işletmenin bahçe çitlerine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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