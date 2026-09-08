Antalya Valisi Şahin: Aksu ve Kumluca\'daki yangınları kontrol altına alma çabaları sürüyor

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu ilçesinde dün başlayan yangının devam ettiğini, yerleşim yerlerini tehdit boyutunun büyük oranda azaltıldığını belirterek, Kumluca ilçesindeki yangının da enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde dün 16.00 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin alevlerle mücadelesi cansiparane bir şekilde devam ederken, bugün akşam saatlerinde rüzgarın yönünün değişmesi ile alevler daha önceden söndürülen Yeşilkaraman Mahallesi'nde yine yükseldi. Hızla ilerleyen alevleri kontrol altına almak için ekipler tüm güçleriyle müdahale ederken, zaman zamanda zor anlar yaşandı. Ekiplerin koordine edildiği Yeşilkaraman Mahallesi Antalya-Isparta yoluna kadar dayanan alevler nedeniyle tamamen boşaltıldı. Bölgede büyük panik yaşanırken bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Alevlerin sardığı ve bazı evlerin zarar gördüğü Yeşilkaraman Mahallesi'nde inceleme yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Dün bu saatlerde başlayan orman yangını birkaç saat önce rüzgar nedeniyle tekrar hızlandı. Birkaç yerden orman teşkilatımızın yapmış olduğu setleri kırarak hem Karaöz hem de Yeşilkaraman mahallemizin içlerine yayıldı ve buradaki evleri, seraları, hayvan ahırlarını, tehdit etti. Arkadaşlarımız yoğun bir çaba gösterdiler ve ilk etapta zarar gören birkaç ev dışında diğer evleri kurtardılar" dedi.

"Rüzgarda bir miktar hafifleme var, bu bizim avantajımıza"

Alevlerin Yeşilkaraman Mahallesi'nde Jandarma Karakolu başta olmak üzere çok sayıda evi tehdit ettiğini belirten Vali Şahin, "Burada hassas olan şuydu, jandarma karakolunda tehdit etti. O yüzden bahçesindeyiz fakat arkadaşlarımızın aldığı tedbirle hem karakolu hem diğer binaları büyük bölümünü kurtardık. Bir miktar ziyan var, birkaç tane de telef olmuş hayvan var. Yangın bittikten sonra zarar ve hasar tespitlerini yapacağız. Aksu yangını devam ediyor, fakat yerleşim yerleri tehdit boyutu şu an itibarıyla büyük oranda azaltıldı. Arkadaşlarımız mücadele ediyor, rüzgarda bir miktar hafifleme var. Bu da bizim avantajımıza bunu kullanarak hava kararana kadar havadan hava karardıktan sonra sabaha kadar da karadan mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bazı mahallelerin boşaltıldığını ancak tehlikenin geçmesinin ardından vatandaşların geri döndüğünü belirten Şahin, "Tabii mahallelerde belli aralıklarla tahliye ediyoruz ama aynı zamanda da bir taraftan vatandaş tehdit ortadan kalkınca geri dönüyor. Bununla ilgili rakamlar arkadaşlarımız verirler ama rakamlar devamlı değişiyor. Bazı yerlerde tehdit gördüğümüzde tahliye yapıyoruz. Bazı yerlerde de tehdit ortadan kaldığında vatandaşlar tekrar evlerine gelebiliyorlar. Şu an itibariyle öyle bir problem yok" dedi.

"Kumluca yangınının enerjisi düşürüldü"

Kumluca ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan yangının enerjisinin düşürüldüğünü belirten Şahin, "Bu arada yine öğlen saatlerinde Kumluca da büyük bir yangın başladı. O yangın da devam ediyor fakat enerjisi düşürüldü. Şu an itibariyle yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Mücadele havadan ve karadan devam ediyor. Tarım ve orman bakanımızla içişleri bakanımızla devamlı irtibat halindeyiz. Ekiplerimiz hem havadan hem karadan çalışmaya devam devam ediyor" diye konuştu.

Birkaç ilçede daha küçük çaplı yangınlar çıktığını söyleyen Vali Şahin, "Serik'te oldu Aksu ilçemizdeki yangın 24 saati aştı ve devam ediyor. Aksu ilçemizin mahallelerinde devam ediyor. Ayrıca Kumluca'da da bugün sabah saatlerinde bir yangın çıktı. O da devam ediyor ama onu büyük oranda gücünü enerjisini azalttık" ifadelerini kullandı.