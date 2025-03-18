Pazar akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen "Deha" dizisinin başrol karakteri "Devran"a hayat veren ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, sette aksiyon sahnesi çekerken talihsiz bir kaza geçirdi. Ayağını kırdığı tespit edilen İynemli apar topar ameliyata alındı. Başrol oyuncusunun geçirdiği kaza nedeniyle sete ara verildi.
Yönetmenliğini Umut Aral, senaryosunu Damla Serim'in üstlendiği Ay Yapım imzalı dizisinin çekimleri yeniden başladı. Birkaç gün dinlenen Aras Bulut İynemli işinin başına döndü.
Ameliyatlı sol ayağına aşil botu giyerek sete gelen İynemli o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İynemli'nin hikayesine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)