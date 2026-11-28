Eskişehir'de bir apartta meydana gelen olayla ilgili "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yağma" suçlamaları yöneltilen 3 sanığın yargılandığı davanın duruşması yapıldı. Duruşmada müşteki Melih K., hiç kimseden şikayetçi olmadığını ifade ederek, telefonunu ve saatini apart borcu sebebiyle kendi isteğiyle bıraktığını dile getirdi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Dündar S. ile Sezai Y., cezaevinden getirilen müşteki Melih K., tanık Çağla Ş. ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanık Yasin K. duruşmada yer almadı.

İddianamede, sanıkların apart odasının kapısını kilitleyip müşteki Melih K.'nin çantasını boşalttıkları, burnuna vurup yaraladıkları, cep telefonu ile kol saatini yağmaladıkları öne sürüldü.

"Zorla eşya almadık, borcuna karşılık bıraktı"

Duruşmada savunma yapan sanık Dündar S., arkadaşıyla birlikte aparta ziyaret amacıyla gittiklerini belirterek, "Herhangi bir kavga, arbede yaşanmadı. Odanın kapısı kilitlenmedi, kimseye vurmadım ve zorla eşya almadım. Apart ücretini ödeyemediği için cep telefonunu ve bazı eşyalarını parayı getirince geri almak üzere kendi rızasıyla apart görevlisine bıraktı" dedi.

Apart görevlisi sanık Sezai Y., sesleri duyunca odaya çıktığını, kapının kilitli olmadığını ve bir arbede görmediğini savundu. Odayı boşalttırdığını anlatan Sezai Y., müştekinin aşağıda borcuna karşılık telefonunu ve saatini kendi rızasıyla teslim ettiğini, herhangi bir zorlama ya da tehditte bulunmadığını ifade ederek beraatini talep etti.

Müşteki ifadesini değiştirdi

Duruşmada dinlenen müşteki Melih K., kimseden şikayetçi olmadığını belirterek, "Bir arbede yaşandı ama bana vuran olmadı. Burnumda daha önceden olan bir yara, ayırma esnasında birinin kolunun çarpmasıyla kanadı. Kapı kilitlenmedi. Apart parasını veremediğim için telefonumu ve saatimi bir saat sonra parayı getirip almak üzere kendi rızamla bıraktım" şeklinde konuştu.

Resepsiyon görevlisi olarak tanık sıfatıyla dinlenen Çağla Ş., taraflar aşağı indiğinde herhangi bir darp ya da tehdit görmediğini ve müştekinin telefonu ile saatini teslim ettiğini anlattı.

Duruşmaya katılmayan sanık Yasin K. hakkında yakalama emri çıkarılmasına, tanık Baran K.'nin ise zorla getirilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.