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Araç kiralama şirketinden lüks otomobili böyle çaldı - Son Dakika
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Araç kiralama şirketinden lüks otomobili böyle çaldı

Yalova'daki bir araç kiralama şirketinin iş yerine giren hırsızlık zanlısı, içeriden lüks otomobili çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda zanlının lüks otomobille Zonguldak'a kadar kaçtığı öğrenilen zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Araç kiralama şirketinden lüks otomobili böyle çaldı
04.01.2024 - 22:32,  Güncelleme: 22:33
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Araç kiralama şirketinden lüks otomobili böyle çaldı

Yalova'da kiralama şirketinden çaldığı lüks araçla Zonguldak'a kaçtı

YALOVA - Yalova'daki bir araç kiralama şirketinin iş yerine giren hırsızlık zanlısı, içeriden lüks otomobili çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda zanlının lüks otomobille Zonguldak'a kadar kaçtığı öğrenilen zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Merkez Fatih Caddesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında, bir araç kiralama şirketinin iş yerine gece 03.15'te giren hırsızlık zanlısı, burada firmaya ait 3 milyon lira değerindeki lüks otomobilin anahtarını aldı. Daha sonra iş yeri önünde bulunan lüks otomobile binen zanlı kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen firma yetkilileri gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı. 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen zanlının daha sonra araçla Zonguldak'a kadar gittiği tespit edildi.

Araç kiralama firması yetkilisi Kurtuluş Murat Balkuş, "Hırsız camdan girerek 3 milyon değerinde bir arabamızın anahtarını alıp araçla buradan ayrılmış. İçeriyi tabi darmadağın etmiş, bir şeyler aramış ama bulamamış. Bizim bu bölgede 20 gün içerisinde bizim bildiğimiz, karşımızdaki Noter, yakınımızdaki taşımacı, emlakçı olmak üzere yapılan dördüncü hırsızlık olayı. Yetkililerden buranın güvenliğinin biran önce alınmasını istiyorum. Çünkü kalabalık bir cadde. Aracımız şuanda Zonguldak'ta. Sağ olsunlar emniyetimiz şuanda takipte. MOBESE ve geçiş kameralarından şuanda emniyette olduğu bilgisini verdiler. Çalan şahsın da kimlik bilgisine ulaşmışlar. Şuanda biz de takipteyiz. İnşallah emniyetimiz aracımızı bulup bize teslim edecek" dedi.

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Yalova, Fatih, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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