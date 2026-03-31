Araç Yangınında Yaralanan Mustafa Şimşek Hayatını Kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Araç Yangınında Yaralanan Mustafa Şimşek Hayatını Kaybetti

Araç Yangınında Yaralanan Mustafa Şimşek Hayatını Kaybetti
31.03.2026 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da araç yangınında ağır yaralanan Müftülük personeli Mustafa Şimşek, hastanede öldü.

Erzincan Ulalar Beldesi'nde 26 Mart 2026 tarihinde meydana gelen araç yangınında ağır yaralanan Müftülük personeli Mustafa Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

26 Mart gecesi meydana gelen olayda, Mustafa Şimşek'e ait otomobil alevler içinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, alevlerden kurtulmak isteyen Mustafa Şimşek, su kanalına atladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Mustafa Şimşek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada entübe edilen Şimşek bugün hayatını kaybetti.

Şimşek'in cenazesi 1 Nisan 2026 Çarşamba günü Akşemseddin Mahallesi Camii'nden kaldırılacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Şimşek, Müftülük, Erzincan, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 20:12:59. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.