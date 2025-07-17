Aracını güneşten ve yağmurdan korumak amacıyla branda ile kapatan bir vatandaş, 2 ay sonra karşılaştığı manzara karşısında adeta şoke oldu. Uzun süre açılmadan kapalı kalan araçta ciddi çürüme ve deformasyonlar meydana geldi.
Vatandaş, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alarak yaşadığı şaşkınlığı ve üzüntüsünü "Şuraya bak! Çok kötü, durum fena... Perişan olmuş. Ne olacak şimdi bilmiyorum" sözleriyle dile getirdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu - Son Dakika
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