Araklı'da Kurtlar Koyun Sürüsüne Saldırdı - Son Dakika
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Araklı'da Kurtlar Koyun Sürüsüne Saldırdı

Araklı'da kurtlar, koyun sürüsüne saldırarak besicilere büyük zarar verdi. Yetkililerden yardım bekleniyor.

17.12.2024 14:50
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Trabzon'un Araklı ilçesinde aç kalan kurtlar koyun sürüsüne saldırdı.

Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesinde son günlerde bazı köylere inen kurt sürüleri, besicilerin koyunlarına saldırarak büyük zarara yol açtı. İlçenin Çankaya mahallesinde besicilik yapan Salih Akgün, gece saatlerinde koyun ağılına saldıran kurtlarla karşılaştı. Salih Akgün, "Gece saatlerinde kurtların sürüye saldırdığını gördük. Kurtlar sürü arasına girdi, burada yaşanan kaçışma sonucu 2 kuzu telef oldu. Aynı anda 2 koyunu alıp götürmüşler, bunu fark ettik. Bir koyunu parçalamışlar, diğerini ise yaralayıp öldürmüşler" dedi.

Akgün, bölgedeki tek küçükbaş hayvancılık yapan kişi olduklarını belirterek bu tür saldırıların sürekli hale geldiğini ve kendilerine büyük zarar verdiğini vurguladı. "Kurt saldırıları ve ayı saldırıları, bizlere ciddi zorluklar yaşatıyor. Yetkililerden bu konuda bir çalışma yapmalarını bekliyoruz" diyen Akgün, diğer çoban arkadaşlarını da dikkatli olmaları konusunda uyardı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Araklı'da Kurtlar Koyun Sürüsüne Saldırdı - Son Dakika

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