Aranan Cinsel İstismar Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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Aranan Cinsel İstismar Zanlısı Yakalandı

Aranan Cinsel İstismar Zanlısı Yakalandı

Bayburt'ta 26 suç kaydı olan F.T., nitelikli cinsel istismar suçundan tutuklandı.

15.10.2024 08:59
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Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma neticesinde, 26 suç kaydı ve nitelikli cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt'ta araması bulunan şahıslara yönelik operasyonlar, çalışmalar titizlikle sürdürülürken, 26 suçtan kaydı bulunan F.T isimli şahısın Trabzon'un Of ilçesinde olduğu ekiplerce tespit edildi. Nitelikli cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.T. isimli şahıs, aracıyla seyir halindeyken jandarma ekiplerince durdurularak, yolda yakalandı. Adliyeye sevk edilen F.T, tutuklanarak Bayburt M tipi Kapalı cezaevine gönderildi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Jandarma, bayburt, Son Dakika

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