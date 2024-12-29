Aranan İki Hırsız Jandarma Tarafından Yakalandı

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da 4 yıl 8 ay hapis cezalarıyla aranan 2 şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde Y.M. ve M.C.K isimli şahısların 'hırsızlık ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 4 yıl 8 ay hapis cezalarıyla arandıkları tespit edildi. Ardından şahısların peşine düşen ekipler şüphelileri Çay ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak Bolvadin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiler. - AFYONKARAHİSAR