Aranan İki Şahıs Afyon\'da Yakalandı

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Haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan ve 2 şahıs jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede haklarında herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan 4 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs Afyonkarahisar'da yakalandı. Yakalanan şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR