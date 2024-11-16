Aranan Şahıs Boğazlıyan\'da Yakalandı

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Boğazlıyan ilçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma'nın Dedektifleri JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonla aranan şahıs yakalandı.

Hakkında 'Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma' suçundan 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K. isimli şahıs Boğazlıyan ilçesinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.K. hakkında adli işlemleri tamamlanmasının ardından Boğazlıyan Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - YOZGAT