Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 14 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde C.B., isimli şahsın 'Birden Fazla Kişi ile Konutta Silahla Nitelikli Yağma, Hükümlü veya Tutuklununun Kaçması ve Kadına Karşı Tehdit' suçlarından 14 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çobanlar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR