Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan A.Ş. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA