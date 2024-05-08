Aranan şahısların kaçışı kısa sürdü - Son Dakika
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Aranan şahısların kaçışı kısa sürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtaki aranması bulunan şahıslar, yaklaşık 10 kilometre sonra yakalandı. Aracın peşine düşen ekiplerin çalışmaları ile araç Osman Kavuncu Mahallesi Bahariye Caddesi üzerinde durduruldu. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulundu.

08.05.2024 20:51
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Aranan şahısların kaçışı kısa sürdü

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtaki aranması bulunan şahıslar, yaklaşık 10 kilometre sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'nde Plaka Tanıma Sistemi'ne düşen 16 BIZ 556 plakalı otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Aracın peşine düşen ekiplerin çalışmaları ile araç yaklaşık 10 kilometre kaçtıktan sonra Osman Kavuncu Mahallesi Bahariye Caddesi üzerinde durduruldu. Ekipler tarafından yapılan kimlik kontrollerinde kaçan sürücü N.D. ve yolcu koltuğunda bulunan E.Ç.'nin çeşitli suçlardan aranması bulunduğu tespit edilirken, N.D.'nin aynı zamanda 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu da öğrenildi.

Şahısların üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde bulan ekipler, işlemlerinin yapılması için N.D. ve E.Ç.'yi emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bahariye, Kayseri, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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