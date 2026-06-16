Aras Nehri\'nde kaybolan Okan Koç\'un cansız bedeni, 2.5 km uzakta bulundu

Erzurum Valiliği; Aras Nehri'nde kaybolan Okan Koç'un cansız bedenine 16 Haziran 2026 Salı günü saat 08.00 sıralarında ulaşıldığını açıkladı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı SAK Timi tarafından gerçekleştirilen su üstü arama çalışmaları sırasında, şahsın suya girdiği değerlendirilen noktanın akarsu istikametinde yaklaşık 2,5 kilometre ilerisinde cansız bedeni tespit edildi.

Erzurum Valiliği; Erzurum'un Horasan ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Okan Koç, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Aras Nehri'ne girdikten sonra gözden kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emir ve komutasında ilgili tüm kurum ve kuruluşlara bağlı ekipler süratle olay bölgesine sevk edildi, kayıp vatandaşın bulunmasına yönelik arama kurtarma faaliyetleri başlatıldığını ifade etti.

Yapılan açıklamada; Erzurum İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara; Erzurum İl Jandarma Komutanlığından 10 personel ve 1 bottan oluşan 1 JAK Timi, 5 personel ve 1 bottan oluşan 1 SAK Timi, 14 personelden oluşan 1 Jandarma Komando Timi, 14 personelden oluşan 1 JÖH Timi ile 13 personelden oluşan 3 Jandarma Asayiş Timi olmak üzere toplam 56 personel görev aldığı dile getirildi.

Çalışmalara ayrıca AFAD İl Müdürlüğünden 14 personel ve bot desteğiyle 3 ekip, Kars İl Jandarma Komutanlığından 9 personel ve 2 bottan oluşan 2 JAK Timi ile 12 personelden oluşan 1 Jandarma Komando Timi, Türk Kızılay Erzurum Şubesinden 2 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 3 personelli 1 ambulans ekibi ile 3 personelli 1 UMKE ekibi ve Horasan Belediyesinden 2 personelli 1 itfaiye ekibi katıldı. Böylece arama faaliyetlerinde toplam 101 personel ve çok sayıda teknik donanım görev yaptı.

Kayıp gencin bulunabilmesi amacıyla olayın meydana geldiği ilk andan itibaren nehir yatağı, su altı bölgeleri ve akarsu güzergahı boyunca geniş bir alanda yoğun arama çalışmaları yürütüldü; tüm kurum ve kuruluşların koordineli çalışmalarıyla faaliyetler gece gündüz aralıksız şekilde sürdürüldü. Altı gün süren arama ve kurtarma faaliyetleri neticesinde, Okan Koç'un cansız bedenine 16 Haziran 2026 Salı günü saat 08.00 sıralarında ulaşıldı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı SAK Timi tarafından gerçekleştirilen su üstü arama çalışmaları sırasında, şahsın suya girdiği değerlendirilen noktanın akarsu istikametinde yaklaşık 2,5 kilometre ilerisinde cansız bedeni tespit edildi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari tahkikata başlandığı, Okan Koç'un bulunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, ilgili tüm kurum ve kuruluşların özverili, koordineli ve titiz çalışmaları neticesinde tamamlandığı ifade edildi. - ERZURUM