Aras Nehri'nde kaybolan Okan Koç'un cansız bedeni, 2.5 km uzakta bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aras Nehri'nde kaybolan Okan Koç'un cansız bedeni, 2.5 km uzakta bulundu

Aras Nehri\'nde kaybolan Okan Koç\'un cansız bedeni, 2.5 km uzakta bulundu
16.06.2026 14:27  Güncelleme: 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Horasan ilçesinde 10 Haziran'da Aras Nehri'ne girdikten sonra kaybolan 17 yaşındaki Okan Koç, 6 gün süren arama çalışmalarının ardından 16 Haziran'da cansız bedenine ulaşıldı.

Erzurum Valiliği; Aras Nehri'nde kaybolan Okan Koç'un cansız bedenine 16 Haziran 2026 Salı günü saat 08.00 sıralarında ulaşıldığını açıkladı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı SAK Timi tarafından gerçekleştirilen su üstü arama çalışmaları sırasında, şahsın suya girdiği değerlendirilen noktanın akarsu istikametinde yaklaşık 2,5 kilometre ilerisinde cansız bedeni tespit edildi.

Erzurum Valiliği; Erzurum'un Horasan ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Okan Koç, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Aras Nehri'ne girdikten sonra gözden kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emir ve komutasında ilgili tüm kurum ve kuruluşlara bağlı ekipler süratle olay bölgesine sevk edildi, kayıp vatandaşın bulunmasına yönelik arama kurtarma faaliyetleri başlatıldığını ifade etti.

Yapılan açıklamada; Erzurum İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara; Erzurum İl Jandarma Komutanlığından 10 personel ve 1 bottan oluşan 1 JAK Timi, 5 personel ve 1 bottan oluşan 1 SAK Timi, 14 personelden oluşan 1 Jandarma Komando Timi, 14 personelden oluşan 1 JÖH Timi ile 13 personelden oluşan 3 Jandarma Asayiş Timi olmak üzere toplam 56 personel görev aldığı dile getirildi.

Çalışmalara ayrıca AFAD İl Müdürlüğünden 14 personel ve bot desteğiyle 3 ekip, Kars İl Jandarma Komutanlığından 9 personel ve 2 bottan oluşan 2 JAK Timi ile 12 personelden oluşan 1 Jandarma Komando Timi, Türk Kızılay Erzurum Şubesinden 2 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 3 personelli 1 ambulans ekibi ile 3 personelli 1 UMKE ekibi ve Horasan Belediyesinden 2 personelli 1 itfaiye ekibi katıldı. Böylece arama faaliyetlerinde toplam 101 personel ve çok sayıda teknik donanım görev yaptı.

Kayıp gencin bulunabilmesi amacıyla olayın meydana geldiği ilk andan itibaren nehir yatağı, su altı bölgeleri ve akarsu güzergahı boyunca geniş bir alanda yoğun arama çalışmaları yürütüldü; tüm kurum ve kuruluşların koordineli çalışmalarıyla faaliyetler gece gündüz aralıksız şekilde sürdürüldü. Altı gün süren arama ve kurtarma faaliyetleri neticesinde, Okan Koç'un cansız bedenine 16 Haziran 2026 Salı günü saat 08.00 sıralarında ulaşıldı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı SAK Timi tarafından gerçekleştirilen su üstü arama çalışmaları sırasında, şahsın suya girdiği değerlendirilen noktanın akarsu istikametinde yaklaşık 2,5 kilometre ilerisinde cansız bedeni tespit edildi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari tahkikata başlandığı, Okan Koç'un bulunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, ilgili tüm kurum ve kuruluşların özverili, koordineli ve titiz çalışmaları neticesinde tamamlandığı ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aras Nehri, Okan Koç, 3. Sayfa, Güvenlik, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aras Nehri'nde kaybolan Okan Koç'un cansız bedeni, 2.5 km uzakta bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur’dan büyük başarı: Vücut geliştirme dünya şampiyonu oldu Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur'dan büyük başarı: Vücut geliştirme dünya şampiyonu oldu
2026-YKS: 2.4 milyon aday 20-21 Haziran’da sınava girecek 2026-YKS: 2.4 milyon aday 20-21 Haziran'da sınava girecek
Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir
Evden 800 bin TL’lik pırlanta hırsızlığında temizlikçiye gözaltı Evden 800 bin TL'lik pırlanta hırsızlığında temizlikçiye gözaltı
Sınav Döneminde Doğru Beslenme İpuçları Sınav Döneminde Doğru Beslenme İpuçları
Evinin balkonundayken düğünde açılan ateşte göğsünden vurulan kadın öldü Evinin balkonundayken düğünde açılan ateşte göğsünden vurulan kadın öldü

14:50
Montella’dan Paraguay öncesi radikal karar İki yıldız kulübeye çekiliyor
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor
14:41
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı’yı çılgına çevirdi
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
14:36
Dünya Kupası’nı durdurup para basıyorlar Futbolseverleri çıldırtan uygulamanın kazancına bakın
Dünya Kupası'nı durdurup para basıyorlar! Futbolseverleri çıldırtan uygulamanın kazancına bakın
13:06
Annesi Ece İrtem’in kullandığı ilacı açıkladı O gece alkolle birlikte...
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
11:33
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 14:55:51. #7.13#
SON DAKİKA: Aras Nehri'nde kaybolan Okan Koç'un cansız bedeni, 2.5 km uzakta bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.