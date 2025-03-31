Ardahan\'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde durdurulan bir tırda yapılan aramada, Gürcistan'a kaçmaya çalışan 3 firari hükümlü yakalandı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik bayramda da çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda Çıldır ilçesinde durdurulan bir tırda yapılan aramada 5 ayrı suçtan toplam 20 yıl hapis cezası ile aranan E.A., 2 ayrı suçtan toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan I.D. ve 2 ayrı suçtan 20 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan H.I. yakalandı. Gürcistan'a kaçmaya çalışan 3 firari hükümlü işlemleri sonrası cezaevine gönderilirken, tır şoförü L.D. gözaltına alındı. - ARDAHAN