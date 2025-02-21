Ardahan'da Kar ve Buzlanma Nedeniyle Ulaşım Aksamaları

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Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı

Kar ve tipiden 40 köy yolu ulaşıma kapandı

ARDAHAN - Ardahan'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı noktalarda ulaşımda aksamalar yaşandı, mahsur kalanlar kurtarıldı. Ardahan merkezde 32, Göle ilçesinde ise 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ardahan ve ilçelerinde dünden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarında onlarca araç mahsur kaldı. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından İl Özel İdaresi, köy yollarını yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Ardahan merkez ve ilçelere bağlı köylerin yollarını birer birer açan ekipler, köy yollarında mahsur kalan araçları da kurtardı.

Kar yağışıyla birlikte karayolları ekipleri de karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Tuzlama ve kar temizleme çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, yolların açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitime kar engeli

Ardahan Valiliği, bölgede devam eden kar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 21 Şubat Cuma günü tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 günlük idari izinli sayılacak. Ardahan Valiliği Posof ilçesinde eğitim ve öğretimin devam edeceğini açıkladı.