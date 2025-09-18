Ardahan Emniyet Müdürü Oğuz Tüzün Göreve Başladı

Ardahan Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Oğuz Tüzün, bugün resmen görevine başladı.
2025/358 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ardahan İl Emniyet Müdürü olarak atanan Oğuz Tüzün törenle görevine başladı. Kente gelen Tüzün için İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde karşılama töreni düzenlendi.
Emniyet Müdür yardımcıları ve birim amirleri tarafından karşılanan Tüzün resmen görevine başladı. - ARDAHAN
