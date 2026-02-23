Arifiye'de Şiddet ve İntihar Olayı - Son Dakika
Arifiye'de Şiddet ve İntihar Olayı

23.02.2026 02:43
Recep Kurtboz, eşini vurarak intihar girişiminde bulundu, her ikisi de hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen olayda, bir şahıs eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan her iki şahıs da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde, Adaray durağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep Kurtboz (54), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Nurcan G. (49) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kurtboz, yanındaki tabancayla Nurcan G.'nin baş kısmına ateş etti. Recep Kurtboz, hemen ardından aynı silahı kendi başına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.

Hastanede hayatlarını kaybettiler

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı oldukları belirlenen her iki şahıs, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Recep Kurtboz, götürüldüğü Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nurcan G. de kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Kaza, Suç, Son Dakika

Arifiye'de Şiddet ve İntihar Olayı
