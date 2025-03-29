Arka Sokaklar\'ın kadrosuna sürpriz transfer!

Ekranların fenomenleşen dizisi Arka Sokaklar, 19. sezonunda da güçlü hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizi, kadrosuna yeni isimler ekleyerek heyecan dozunu artırırken, son sürpriz transferiyle gündeme damga vurdu.

SARUHAN HÜNEL, ARKA SOKAKLAR'A KATILDI!

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Saruhan Hünel, Arka Sokaklar dizisine konuk oyuncu olarak dahil oldu. Kariyeri boyunca canlandırdığı güçlü karakterlerle adından söz ettiren Hünel, dizide İstanbul'un yeraltı dünyasının en korkulan isimlerinden biri olan Serdar Bulut karakterine hayat verecek. İzleyicileri ayrı bir maceraya ortak eden Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibinin yolu Serdar Bulut ile geçmişteki bir cinayet dosyası yeniden açılınca kesişecek. Radarlarına giren bu tehlikeli düşmanı alt etmek için kolları sıvayan Rıza Baba ve ekibinin planları beklenmedik bir gelişmeyle çıkmaza girecek. Çünkü Ceyhun yüzünden Metin'in başı büyük belaya girecek ve gelecekte kopacak büyük fırtınanın ilk tohumları olacak.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan, Arka Sokaklar; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturuyor. Senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar'ın yönetmenliğini Baran Özçaylan üstleniyor.