Armutlu\'da kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

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Armutlu ilçesinde 25 Ağustos'ta kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler bu sabah gelen ihbar üzerine Bozburun mevkiinde arama gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Armutlu Meslek Yüksek Okulu süs balıkları üretim birimi önlerinden gezmek için kanoyla denize açılan tersane işçileri Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28) cep telefonlarıyla 17.30 sularında 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulunmuşlardı. Bölgeye kısa sürede giden Sahil Güvenlik unsurları 2 arkadaşa ulaşamamıştı. Bölgede hava, kara ve denizden süren arama kurtarma çalışmaları Yalova açıklarının yanı sıra Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında devam ediyor.

İhbar üzerine Bozburun mevkiinde arama

Öte yandan deniz yüzeyinde bir cesedin vurduğu ihbar üzerine çok sayıda arama kurtrama ekibi bu sabah saatlerinde Bozburunu mevkii İhlas Tatil Köyü önünde aramalar gerçekleştirdi. Bölgeyi karadan ve denizde arayan ekipler herhangi bir bulguya rastlamadı. - YALOVA