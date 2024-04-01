Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde iddiaya göre, seçim sonrası eski ve yeni muhtarı destekleyenler arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan çatışmada 2 kişi ağır yaralanırken olay yerinde çok fazla silah sesleri duyuldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Elazığ'ın Günbağı köyünde muhtar adayı olan Mustafa Demir, seçimlerde 4 farkla önde olduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Demir'in sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Seçim ise yapılan kurayla belirlendi ve Demir'in karşısındaki aday kazandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazanın sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alevlerin iş yerini sarmasıyla birlikte olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale etmeye devam ediyor.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı ve yaralılar Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'da meydana gelen kazada, motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Denizli'nin Tavas ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı. 3'ü ağır 8 partili yaralandı.
Mucur'da yaşanan gerginlik nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı
Denizli'nin Tavas ilçesinde, CHP binasında seçim sonuçlarının kutlanması sırasında balkonun çökmesi sonucu 18 kişi yaralandı. Seçim kutlamaları için CHP Tavas İlçe Başkanlığı binasına gelen bir grup, balkonda sevinç gösterilerinde bulundu. Bu sırada, iki katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 18 kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökmesi sonucu çok sayıda partili yaralandı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı. 3'ü ağır olmak üzere 8 partili yaralandı.
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