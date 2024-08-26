Arnavutköy'de camide yangın çıktı

Arnavutköy'de camide yangın
İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bulunan Hz. Fatimetü'z Zehra Camii'nde gece saat 02.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede camiyi tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlatırken, yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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