Arnavutköy'de Çatı Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arnavutköy'de Çatı Yangını

Arnavutköy\'de Çatı Yangını
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de tadilat sırasında tüp patlamasıyla çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Arnavutköy'de 5 katlı bir binanın çatısında yapılan tadilat çalışmaları sırasında tüpün parlaması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının tamamını etkisi altına alırken, Arnavutköy ve Başakşehir'den sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına, ekiplerin müdahalesi ise drone kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Arnavutköy Haraççı Mahallesi Karagöz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatıda sürdürülen tadilat çalışmaları sırasında kullanılan tüp henüz bilinmeyen bir nedenle parladı. Parlamanın ardından çıkan yangın, çatıdaki malzemelerin de tutuşmasıyla kısa sürede büyüyerek çatının tamamını etkisi altına aldı. Çatıdan yükselen yoğun duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Arnavutköy ve Başakşehir'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, alevlerin binanın diğer bölümlerine sıçramaması için çalışma başlattı.

Alev alev yanan çatı drone ile görüntülendi

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, ekipler çatıda soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi. Yangının ilk çıktığı ve alevlerin çatıyı sardığı anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Çatının alev alev yanması, yükselen yoğun duman ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de Çatı Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı 100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı
Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak
“Yeter” dedi, kimse dinlemedi Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar "Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa

19:01
CHP’li Bandırma Belediye Başkanı Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:56
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
16:36
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos’ta tarihi bir konuşma yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 22:11:54. #7.13#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Çatı Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.