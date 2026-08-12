Trump'ın İran'a Yönelik Suikast Algısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Trump'ın İran'a Yönelik Suikast Algısı

Trump\'ın İran\'a Yönelik Suikast Algısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'ın kendisine yönelik tehditlerine dikkat çekerek savaşın kişisel boyutuna vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, şubat ayında İran'a karşı ABD saldırılarını başlatmasının ertesi günü, ABC muhabiri Jonathan Karl ile yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdiği değerlendirme buydu.

ABD'nin onayı ve koordinasyonuyla gerçekleştirilen bir İsrail hava saldırısı, Ayetullah Ali Hamaney'i ve diğer üst düzey İranlı liderleri kısa süre önce öldürmüştü. Trump da bu saldırıyla İran'ın önceki yıllarda kendisine yönelik tehditleri ve iddia edilen suikast planları arasında doğrudan bağlantı kurdu.

Trump, savaşın geçen altı ayında benzer açıklamalar yapmaktan kaçındı ancak Savunma Bakanı Pete Hegseth bu görüşü yineledi.

Mart ayında yaptığı açıklamada Hegseth, "İran Başkan Trump'ı öldürmeye çalıştı ve son gülen Başkan Trump oldu." dedi. Hegseth, bir suikast birimine liderlik ettiğini söylediği ismi açıklanmayan bir İranlının ABD saldırılarında öldürüldüğünü de belirtti.

Bu açıklamalar, savaşın kişisel niteliğine ve başkan ile güvenlik ekibinin İran'ın hâlâ onun güvenliği için oluşturduğu tehdit konusundaki kaygılarına işaret ediyor.

TRUMP'IN GİZLİ UÇAK OPERASYONU

Bu kaygılar, Trump'ın geçen ay Türkiye'deki NATO zirvesinden dönerken, dönüş uçuşunda gizlice farklı bir uçağa geçtiğinin bu hafta ortaya çıkmasıyla çarpıcı biçimde gözler önüne serildi.

Trump, medya mensuplarını ve Beyaz Saray personelinin büyük bölümünü başkanlık uçağı Air Force One olan 747 tipi jetle gönderdi. Bu uçak fiilen bir yem görevi görüyordu.

Başkanın uçaklara yiyecek ikram kamyonuyla götürülüp getirilmesini de içeren ayrıntılı planın, Amerikan yetkililerinin Air Force One'a yönelik İran kaynaklı füze tehdidine ilişkin güvenilir istihbarat bulunduğuna inandıkları yönündeki haberler üzerine uygulandığı belirtildi.

Beyaz Saray bu tehdide ilişkin çok az ayrıntı verdi ancak olay, Trump'ın İran'la ilişkilerinin çalkantılı tarihinde dikkat çekici bir başka bölüm olarak öne çıkıyor.

Hükümetin güvenlik uzmanları, bir başkanın savaş bölgesinde veya yakınında seyahat ettiği durumlarda bu tür önlemlerin olağan dışı olmadığını söyledi.

Geçmişte başkanlar Afganistan, Irak ve Ukrayna gibi yerlere gizlilik içinde seyahat etti. Ancak medya kuruluşlarının en azından önceden durumdan haberdar edilmediği ve hareketlerin ancak sonradan açıklanması konusunda anlaşma yapılmadığı bir örnek bulunmuyor.

İRAN TEHDİDİ TRUMP'IN İMAJINI GÖLGELEDİ

Trump'ın görünürde İran tehdidinden kaçmak için bir ikram kamyonunda gizlenmesinin görüntüsü, gücünü ve İran ordusunun aylar süren savaş sonrasında ne kadar zayıfladığını defalarca vurgulayan bir başkan açısından çok elverişli değil.

Ankara'daki Gizli Servis operasyonunun ardından geçen günler ve haftalar boyunca sürdürülen gizlilik, kısmen Trump'ın kamuoyu önündeki güçlü imajını zedelememe amacı taşıyor olabilir.

Bir aydan uzun süre sonra ortaya çıkan operasyon ayrıca, başkanın savaş alanında tamamen yenildiğini söylediği ve çatışmanın neredeyse sona erdiğini ileri sürdüğü bir rakibe rağmen İran'ın ABD çıkarlarına yönelik tehdit oluşturmaya devam ettiğini de gösteriyor.

TRUMP'A YÖNELİK TEHDİTLER YENİ DEĞİL

Bununla birlikte, İran'ın Trump'a yönelik tehditleri yeni değil. Trump'ın ilk başkanlık döneminde, Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları Ordusu lideri Kasım Süleymani'yi öldüren füze saldırısını emretmesinin ardından İran liderleri, Amerikan başkanına ve üst düzey yönetim yetkililerine karşı misilleme sözü verdi.

İran'daki bir duvar resminde, Florida'da golf oynayan Trump'a nişan alan bir insansız hava aracı tasvir edildi.

Görünüşe göre İran'ın bu tehditleri yalnızca gözdağı vermekten ibaret değildi.

Biden yönetimi, eski Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u hedef alan bir planı ortaya çıkarmasının ardından 2022 yılında İran'ı herhangi bir ABD vatandaşını hedef almaması konusunda uyardı.

Temmuz 2024'te ise ABD kolluk kuvvetleri, Devrim Muhafızları ile bağlantıları olduğu iddia edilen Pakistanlı Asif Merchant'ı, Trump'ı öldürme planı suçlamasıyla tutukladı.

Dört ay sonra, Afganistan vatandaşı Farhad Shakeri hakkında Trump'a yönelik başka bir suikast planı nedeniyle dava açıldı.

Merchant, Mart 2026'da mahkûm edildi ancak ABD savcılarının bir Devrim Muhafızları yetkilisi tarafından yönlendirildiğini öne sürdüğü Shakeri hâlâ firarda.

Bu girişimler planlama aşamasında engellenmiş olsa da Trump'ın Beyaz Saray'a dönmeye çalıştığı dönemde karşı karşıya olduğu fiziksel riskler son derece açıktı.

2024'TEKİ SUİKAST GİRİŞİMLERİ

Temmuz 2024'te Pennsylvania'nın Butler kentindeki bir mitingde silahlı bir kişinin ateş açması sonucu yaralandı ve yüzü kana bulandı.

İki ay sonra ise Trump'ın golf oynadığı yerin yakınındaki ağaçların arasında saklanırken ABD Gizli Servisi tarafından fark edilen silahlı bir kişi Florida'da tutuklandı.

New York Times Beyaz Saray muhabiri Maggie Haberman, İran planlarını ve 2024 yılındaki suikast girişimlerini değerlendirirken, "Bu onun için harekete geçirici bir andı." dedi ve ekledi: "Bütün bunlar onun zihninde tek ve büyük bir bulanıklığa dönüşüyor."

Trump açısından İran ve tehdit altında olduğu hissi süreklilik taşıyor.

Haber sitesi Semafor'a göre başkan, suikast hedefi hâline gelme ihtimali üzerine sık sık düşünüyor ve bununla ilgili şakalar yapıyor.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın şu sözlerini aktardı:

"Kimse bana başkan olmanın ne kadar tehlikeli olduğunu söylemedi. Söyleselerdi muhtemelen aday olmazdım."

Aynı yetkili, "Bunu şaka yollu söylüyor ama bunun arkasında gerçeklik payı var." dedi.

TRUMP'TAN İRAN'A SERT MESAJ

Trump'ın 2025 yılında İran'ın nükleer araştırma tesislerini bombalaması ve bu yıl gerçekleştirilen kapsamlı bombardıman ile deniz ablukası, Trump'a yönelik yeni İran tehditlerini beraberinde getirdi.

Buna karşılık ABD Başkanı da doğrudan bir uyarı yaptı.

Trump, temmuz ayında Truth Social'da İran'ın kendisini "öldürmekle ya da öldürmeye teşebbüs etmekle" tehdit ettiğini yazdı ve "İran İslam Cumhuriyeti'ne doğrultulmuş, kilidi açılmış ve ateşe hazır 1.000 füze bulunduğunu; İran hükümeti tehdidini gerçekleştirirse bunları derhal binlercesinin daha takip edeceğini" söyledi.

Başkanın İran'a mesajı açıktı. Son dönemde kendisine yönelik tehditlerin birçoğu da aynı ölçüde netti.

İRAN'DAN "TRUMP'I ÖLDÜRECEĞİZ" MESAJI

Hamaney için düzenlenen ve Trump'ın Türkiye'den ayrılmasından bir gün önce gerçekleşen cenaze töreninde katılımcılar "#KillTrump" (Trump'ı öldür) yazılı bir pankart taşıdı.

Bunu izleyen hafta Tahran merkezindeki bir meydanda bir binaya, siyah bir tabutun içinde yatan Amerikan başkanını gösteren büyük bir duvar resmi yapıldı.

Altında ise "Trump'ı öldüreceğiz" ve "Kana kan" ifadeleri yazıyordu.

İran, Trump'a yönelik önceki planlarla bağlantısını reddetti ancak Hamaney'in ölümünün ve ABD ile İsrail saldırılarında İranlı sivillerin öldüğüne dair haberlerin ardından verilen mesaj açıktı.

İranlılar, savaşın sona ermekten çok uzak olduğunu söylüyor.

Ve Trump'ın kendisi de intikam için bir hedef.

TRUMP: BEN GİDERSEM SİZ DE GİDERSİNİZ

Türkiye'den ABD'ye dönüş yolculuğunun son etabında, Trump ile yolculuğu takip eden basın mensupları aynı uçakta yeniden bir araya geldiğinde, başkan gazetecilerle konuşmak üzere basın bölümüne geçti.

Gazeteciler, Ankara'dan kalkış sırasında yem olarak kullanılan uçaktaki pencere perdelerinin kapatılması yönündeki Gizli Servis talimatını da içeren sıra dışı yolculuğu sordu.

Trump, "Sürekli onların listesindeki bir numaralı isim olduğumu okuyorum." dedi ve ekledi:

"Ama eğer ben gidersem, siz de gidersiniz, değil mi?"

Kaynak: BBC

Donald Trump, Güvenlik, Ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın İran'a Yönelik Suikast Algısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Bartın’da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü Bartın'da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü
İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı
Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti
Porsuk Çayı’nda telefonla konuşan kişiyi iten şüpheli tutuklandı Porsuk Çayı'nda telefonla konuşan kişiyi iten şüpheli tutuklandı
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
Kolombiya’da 7,4 büyüklüğünde depremde ölenlerin sayısı 132 oldu Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde depremde ölenlerin sayısı 132 oldu
İran’dan ABD’ye 6 şart Trump’tan yanıt gecikmedi İran'dan ABD'ye 6 şart! Trump'tan yanıt gecikmedi
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu
Sürücüler güne zamla başladı Benzinin litresi bazı illerde 72 lirayı aştı Sürücüler güne zamla başladı! Benzinin litresi bazı illerde 72 lirayı aştı
Bu iş bitti İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti Bu iş bitti! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Acun Ilıcalı aradığını Türkiye’de buldu Milli kaleci İngiltere yolcusu Acun Ilıcalı aradığını Türkiye'de buldu! Milli kaleci İngiltere yolcusu
Libya’da ortalık karıştı Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi
Aziz Yıldırım döneminin ilk ayrılığı Alacaklarını bırakıp gidiyor Aziz Yıldırım döneminin ilk ayrılığı! Alacaklarını bırakıp gidiyor
Kritik oylamada 8 AK Partili yoktu Listede dikkat çeken isimler var Kritik oylamada 8 AK Partili yoktu! Listede dikkat çeken isimler var
Alarmları kurun Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Terörsüz Türkiye oylamasının karnesi belli oldu İşte parti parti kabul, ret ve fireler Terörsüz Türkiye oylamasının karnesi belli oldu! İşte parti parti kabul, ret ve fireler
Mourinho’nun Real Madrid antrenmanını görenler “Yazıklar olsun“ diyor Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler "Yazıklar olsun" diyor
Vize dolandırıcılarına operasyon 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde
Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking’i ilgilendiren teklif TBMM’de: İzin belgesi şartı geliyor Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking'i ilgilendiren teklif TBMM'de: İzin belgesi şartı geliyor
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı
Diyarbakır’da dikkat çeken pankart: Erdoğan’a Kürtçe teşekkür ettiler Diyarbakır’da dikkat çeken pankart: Erdoğan’a Kürtçe teşekkür ettiler
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP’nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP'nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi

23:59
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP’nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP'nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi
23:52
İlk maç Kadıköy’de İşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi
İlk maç Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi
23:24
Diyarbakır’da dikkat çeken pankart: Erdoğan’a Kürtçe teşekkür ettiler
Diyarbakır’da dikkat çeken pankart: Erdoğan’a Kürtçe teşekkür ettiler
23:21
Güle oynaya turladık Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Güle oynaya turladık! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi
22:45
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi 10 yıllık ilişkide mutlu son
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi! 10 yıllık ilişkide mutlu son
22:34
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı
22:03
Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya kaçırdı Fenerbahçe taraftarı isyan etti
Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya kaçırdı! Fenerbahçe taraftarı isyan etti
22:00
Ertuğrul Özkök’ten ’omurgasız’ eleştirilerine olay yanıt: Omurganın asıl görevi eğilip bükülmek
Ertuğrul Özkök'ten 'omurgasız' eleştirilerine olay yanıt: Omurganın asıl görevi eğilip bükülmek
21:40
Alarmları kurun Dusan Vlahovic’in İstanbul’a geliş saati belli oldu
Alarmları kurun! Dusan Vlahovic'in İstanbul'a geliş saati belli oldu
21:04
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin’in savcılıktaki savunması ortaya çıktı: “Öcalan“ sloganını bakın nasıl savundu
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in savcılıktaki savunması ortaya çıktı: "Öcalan" sloganını bakın nasıl savundu
20:21
Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı
Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı
19:40
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel’e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel'e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
19:32
Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı
Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
19:01
CHP’li Bandırma Belediye Başkanı Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:56
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
17:49
Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
16:36
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos’ta tarihi bir konuşma yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak
16:18
Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking’i ilgilendiren teklif TBMM’de: İzin belgesi şartı geliyor
Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking'i ilgilendiren teklif TBMM'de: İzin belgesi şartı geliyor
16:14
Boş arazideki şüpheli kadın ölümünde iki tutuklama: “Uyuşturucu etkisindeydik“ dediler
Boş arazideki şüpheli kadın ölümünde iki tutuklama: "Uyuşturucu etkisindeydik" dediler
15:42
Türkiye’nin hamleleri sonrası İsrail’den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 07:07:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Trump'ın İran'a Yönelik Suikast Algısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.