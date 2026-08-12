Trump\'ın İran\'a Yönelik Suikast Algısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, şubat ayında İran'a karşı ABD saldırılarını başlatmasının ertesi günü, ABC muhabiri Jonathan Karl ile yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdiği değerlendirme buydu.

ABD'nin onayı ve koordinasyonuyla gerçekleştirilen bir İsrail hava saldırısı, Ayetullah Ali Hamaney'i ve diğer üst düzey İranlı liderleri kısa süre önce öldürmüştü. Trump da bu saldırıyla İran'ın önceki yıllarda kendisine yönelik tehditleri ve iddia edilen suikast planları arasında doğrudan bağlantı kurdu.

Trump, savaşın geçen altı ayında benzer açıklamalar yapmaktan kaçındı ancak Savunma Bakanı Pete Hegseth bu görüşü yineledi.

Mart ayında yaptığı açıklamada Hegseth, "İran Başkan Trump'ı öldürmeye çalıştı ve son gülen Başkan Trump oldu." dedi. Hegseth, bir suikast birimine liderlik ettiğini söylediği ismi açıklanmayan bir İranlının ABD saldırılarında öldürüldüğünü de belirtti.

Bu açıklamalar, savaşın kişisel niteliğine ve başkan ile güvenlik ekibinin İran'ın hâlâ onun güvenliği için oluşturduğu tehdit konusundaki kaygılarına işaret ediyor.

TRUMP'IN GİZLİ UÇAK OPERASYONU

Bu kaygılar, Trump'ın geçen ay Türkiye'deki NATO zirvesinden dönerken, dönüş uçuşunda gizlice farklı bir uçağa geçtiğinin bu hafta ortaya çıkmasıyla çarpıcı biçimde gözler önüne serildi.

Trump, medya mensuplarını ve Beyaz Saray personelinin büyük bölümünü başkanlık uçağı Air Force One olan 747 tipi jetle gönderdi. Bu uçak fiilen bir yem görevi görüyordu.

Başkanın uçaklara yiyecek ikram kamyonuyla götürülüp getirilmesini de içeren ayrıntılı planın, Amerikan yetkililerinin Air Force One'a yönelik İran kaynaklı füze tehdidine ilişkin güvenilir istihbarat bulunduğuna inandıkları yönündeki haberler üzerine uygulandığı belirtildi.

Beyaz Saray bu tehdide ilişkin çok az ayrıntı verdi ancak olay, Trump'ın İran'la ilişkilerinin çalkantılı tarihinde dikkat çekici bir başka bölüm olarak öne çıkıyor.

Hükümetin güvenlik uzmanları, bir başkanın savaş bölgesinde veya yakınında seyahat ettiği durumlarda bu tür önlemlerin olağan dışı olmadığını söyledi.

Geçmişte başkanlar Afganistan, Irak ve Ukrayna gibi yerlere gizlilik içinde seyahat etti. Ancak medya kuruluşlarının en azından önceden durumdan haberdar edilmediği ve hareketlerin ancak sonradan açıklanması konusunda anlaşma yapılmadığı bir örnek bulunmuyor.

İRAN TEHDİDİ TRUMP'IN İMAJINI GÖLGELEDİ

Trump'ın görünürde İran tehdidinden kaçmak için bir ikram kamyonunda gizlenmesinin görüntüsü, gücünü ve İran ordusunun aylar süren savaş sonrasında ne kadar zayıfladığını defalarca vurgulayan bir başkan açısından çok elverişli değil.

Ankara'daki Gizli Servis operasyonunun ardından geçen günler ve haftalar boyunca sürdürülen gizlilik, kısmen Trump'ın kamuoyu önündeki güçlü imajını zedelememe amacı taşıyor olabilir.

Bir aydan uzun süre sonra ortaya çıkan operasyon ayrıca, başkanın savaş alanında tamamen yenildiğini söylediği ve çatışmanın neredeyse sona erdiğini ileri sürdüğü bir rakibe rağmen İran'ın ABD çıkarlarına yönelik tehdit oluşturmaya devam ettiğini de gösteriyor.

TRUMP'A YÖNELİK TEHDİTLER YENİ DEĞİL

Bununla birlikte, İran'ın Trump'a yönelik tehditleri yeni değil. Trump'ın ilk başkanlık döneminde, Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları Ordusu lideri Kasım Süleymani'yi öldüren füze saldırısını emretmesinin ardından İran liderleri, Amerikan başkanına ve üst düzey yönetim yetkililerine karşı misilleme sözü verdi.

İran'daki bir duvar resminde, Florida'da golf oynayan Trump'a nişan alan bir insansız hava aracı tasvir edildi.

Görünüşe göre İran'ın bu tehditleri yalnızca gözdağı vermekten ibaret değildi.

Biden yönetimi, eski Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u hedef alan bir planı ortaya çıkarmasının ardından 2022 yılında İran'ı herhangi bir ABD vatandaşını hedef almaması konusunda uyardı.

Temmuz 2024'te ise ABD kolluk kuvvetleri, Devrim Muhafızları ile bağlantıları olduğu iddia edilen Pakistanlı Asif Merchant'ı, Trump'ı öldürme planı suçlamasıyla tutukladı.

Dört ay sonra, Afganistan vatandaşı Farhad Shakeri hakkında Trump'a yönelik başka bir suikast planı nedeniyle dava açıldı.

Merchant, Mart 2026'da mahkûm edildi ancak ABD savcılarının bir Devrim Muhafızları yetkilisi tarafından yönlendirildiğini öne sürdüğü Shakeri hâlâ firarda.

Bu girişimler planlama aşamasında engellenmiş olsa da Trump'ın Beyaz Saray'a dönmeye çalıştığı dönemde karşı karşıya olduğu fiziksel riskler son derece açıktı.

2024'TEKİ SUİKAST GİRİŞİMLERİ

Temmuz 2024'te Pennsylvania'nın Butler kentindeki bir mitingde silahlı bir kişinin ateş açması sonucu yaralandı ve yüzü kana bulandı.

İki ay sonra ise Trump'ın golf oynadığı yerin yakınındaki ağaçların arasında saklanırken ABD Gizli Servisi tarafından fark edilen silahlı bir kişi Florida'da tutuklandı.

New York Times Beyaz Saray muhabiri Maggie Haberman, İran planlarını ve 2024 yılındaki suikast girişimlerini değerlendirirken, "Bu onun için harekete geçirici bir andı." dedi ve ekledi: "Bütün bunlar onun zihninde tek ve büyük bir bulanıklığa dönüşüyor."

Trump açısından İran ve tehdit altında olduğu hissi süreklilik taşıyor.

Haber sitesi Semafor'a göre başkan, suikast hedefi hâline gelme ihtimali üzerine sık sık düşünüyor ve bununla ilgili şakalar yapıyor.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın şu sözlerini aktardı:

"Kimse bana başkan olmanın ne kadar tehlikeli olduğunu söylemedi. Söyleselerdi muhtemelen aday olmazdım."

Aynı yetkili, "Bunu şaka yollu söylüyor ama bunun arkasında gerçeklik payı var." dedi.

TRUMP'TAN İRAN'A SERT MESAJ

Trump'ın 2025 yılında İran'ın nükleer araştırma tesislerini bombalaması ve bu yıl gerçekleştirilen kapsamlı bombardıman ile deniz ablukası, Trump'a yönelik yeni İran tehditlerini beraberinde getirdi.

Buna karşılık ABD Başkanı da doğrudan bir uyarı yaptı.

Trump, temmuz ayında Truth Social'da İran'ın kendisini "öldürmekle ya da öldürmeye teşebbüs etmekle" tehdit ettiğini yazdı ve "İran İslam Cumhuriyeti'ne doğrultulmuş, kilidi açılmış ve ateşe hazır 1.000 füze bulunduğunu; İran hükümeti tehdidini gerçekleştirirse bunları derhal binlercesinin daha takip edeceğini" söyledi.

Başkanın İran'a mesajı açıktı. Son dönemde kendisine yönelik tehditlerin birçoğu da aynı ölçüde netti.

İRAN'DAN "TRUMP'I ÖLDÜRECEĞİZ" MESAJI

Hamaney için düzenlenen ve Trump'ın Türkiye'den ayrılmasından bir gün önce gerçekleşen cenaze töreninde katılımcılar "#KillTrump" (Trump'ı öldür) yazılı bir pankart taşıdı.

Bunu izleyen hafta Tahran merkezindeki bir meydanda bir binaya, siyah bir tabutun içinde yatan Amerikan başkanını gösteren büyük bir duvar resmi yapıldı.

Altında ise "Trump'ı öldüreceğiz" ve "Kana kan" ifadeleri yazıyordu.

İran, Trump'a yönelik önceki planlarla bağlantısını reddetti ancak Hamaney'in ölümünün ve ABD ile İsrail saldırılarında İranlı sivillerin öldüğüne dair haberlerin ardından verilen mesaj açıktı.

İranlılar, savaşın sona ermekten çok uzak olduğunu söylüyor.

Ve Trump'ın kendisi de intikam için bir hedef.

TRUMP: BEN GİDERSEM SİZ DE GİDERSİNİZ

Türkiye'den ABD'ye dönüş yolculuğunun son etabında, Trump ile yolculuğu takip eden basın mensupları aynı uçakta yeniden bir araya geldiğinde, başkan gazetecilerle konuşmak üzere basın bölümüne geçti.

Gazeteciler, Ankara'dan kalkış sırasında yem olarak kullanılan uçaktaki pencere perdelerinin kapatılması yönündeki Gizli Servis talimatını da içeren sıra dışı yolculuğu sordu.

Trump, "Sürekli onların listesindeki bir numaralı isim olduğumu okuyorum." dedi ve ekledi:

"Ama eğer ben gidersem, siz de gidersiniz, değil mi?"