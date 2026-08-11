İlk maç Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi - Son Dakika
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İlk maç Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi

İlk maç Kadıköy\'de! İşte Fenerbahçe\'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Lyon oldu. Fransız ekibi, 3. eleme turunda deplasmanda 2-1 kaybettiği Sparta Prag'ı rövanşta 3-0 mağlup ederek sarı-lacivertlilerle eşleşti.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşan Lyon, deplasmanda oynadığı ilk mücadeleyi 2-1 kaybetti. Fransa'daki rövanşta ise rakibini 3-0 mağlup eden Lyon, adını play-off turuna yazdırdı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

GOLLER NUAMAH, MAITLAND-NILES VE MORTON'DAN

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ernest Nuamah, 66. dakikada Ashley Maitland-Niles ve 72. dakikada Tyler Morton kaydetti. Konuk ekip Sparta Prag'da savunma oyuncusu Adam Sevinsky, 34. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İLK MAÇ KADIKÖY'DE

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Lyon arasındaki ilk karşılaşma 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynanacak. Eşleşmenin rövanşı ise 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da yapılacak.

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Play-off eşleşmesini kazanan takım adını lig aşamasına yazdıracak. Fenerbahçe ve Lyon arasında oynanacak maçların TRT'de yayınlanması bekleniyor.

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Son Dakika Spor İlk maç Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • faruk nador faruk nador:
    Tüh ilk maç fb stadın da hadi itiraz edin de değişsin fikstür 2 9 Yanıtla
  • erginersoy26@gmail.com [email protected]:
    dizi_kitap_film_siir Bu Oyun ve Bu Teknik Direktör ve de Bu Kerem sevdası ile Allah yardımcımız olsun. Dua etmekten başka çare yok 5 2 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    yine fransiz oyunları Lyon’u eletmezler 2 2 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    İstersen realmadrid gelsin fark etmez fenerbahçe lyonu eler 2 2 Yanıtla
  • faruk nador faruk nador:
    Dişinize göre rakip 1 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: İlk maç Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi - Son Dakika
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