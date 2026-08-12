Emeklinin zam dosyasında önemli gelişme! Ödeme 1 milyon lirayı bulabilir - Son Dakika
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Emeklinin zam dosyasında önemli gelişme! Ödeme 1 milyon lirayı bulabilir

Emeklinin zam dosyasında önemli gelişme! Ödeme 1 milyon lirayı bulabilir
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Anayasa Mahkemesi (AYM), memur emeklilerine 2023 yılında yansıtılmayan 8 bin 77 liralık seyyanen zam talebine ilişkin ikinci başvuruyu ana dosyayla birleştirdi. Hukukçular bu adımı, nihai kararın çok yakında açıklanabileceğinin güçlü bir sinyali olarak değerlendirirken; Mahkemeden çıkacak olumlu bir sonuçla birlikte emekli maaşlarına 25 bin lira eklenmesi ve geriye dönük hak kayıpları için kişi başı 1 milyon liraya kadar toplu ödeme yapılması bekleniyor.

Memur emeklilerinin gözü kulağı Anayasa Mahkemesi'nden gelecek karara çevrilmişken, yüksek mahkemeden kritik bir hamle geldi. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in yaptığı bireysel başvuruyu 6 Ağustos 2026 tarihinde gündemine alan AYM, bu ikinci başvurunun daha önce açılan "2026/7162" numaralı ana dosyayla birleştirilmesine hükmetti.

"NİHAİ KARAR YAKINDA AÇIKLANABİLİR"

Dava sürecini yürüten Avukat Ali Erdem Gündoğan, AYM'nin birleştirme kararını "beklenmedik ve önemli bir gelişme" olarak nitelendirdi. Esas incelemenin ilk dosya üzerinden yürütüleceğine dikkat çeken Gündoğan, mahkemenin bu hamlesinin nihai kararın yakın zamanda duyurulabileceğine işaret ettiğini vurguladı.

2023 genel seçimleri öncesinde görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere yansıtılmamasının Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan Gündoğan, memurlar ile memur emeklilerinin aynı mevzuata tabi olduğunu ve bugüne kadar yapılan zamların her iki gruba da eşit uygulandığını hatırlattı.

OLUMLU KARAR ÇIKARSA NE OLACAK?

Avukat Gündoğan'ın değerlendirmelerine göre, Anayasa Mahkemesi'nin memur emeklileri lehine bir iptal kararı vermesi durumunda er bir memur emeklisinin aylığına güncel rakamlarla yaklaşık 25 bin lira seyyanen zam yansıyacak. Temmuz 2023'ten bu yana biriken farkların ödenmesi gündeme gelecek. Bu rakamın kişi başına 1 milyon liraya kadar ulaşabileceği öngörülüyor. Açılan dava yalnızca memur emeklilerinin (Emekli Sandığı) alacak talebini kapsıyor. Bu sebeple, AYM'den iptal kararı çıksa dahi işçi (SSK), esnaf ve çiftçi (Bağ-Kur) emeklileri bu seyyanen zam düzenlemesinden yararlanamayacak.

AYM'YE 1 MİLYON İMZA TESLİM EDİLDİ

Sürecin hızlanması için Seyfettin Çilesiz öncülüğünde başlatılan imza kampanyası da büyük ses getirdi. Adliyeler önünde uzun kuyruklar oluşturan emeklilerin desteğiyle toplanan yaklaşık 1 milyon ıslak imzanın Anayasa Mahkemesi'ne teslim edildiği açıklandı. Emeklilerin yeme, içme, giyim ve sağlık harcamalarından kısmak zorunda kaldığını ve mevcut aylıklarla geçinmenin imkânsızlaştığını belirten Gündoğan, yüksek mahkemeden hukuka aykırılığı bir an önce giderecek o müjdeli kararı beklediklerini sözlerine ekledi.

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Son Dakika Ekonomi Emeklinin zam dosyasında önemli gelişme! Ödeme 1 milyon lirayı bulabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Sinan Akdalun Sinan Akdalun:
    işci emeklilerini bu kadar kenarda bırakmayın sonra kenarda kalırsınız 9 1 Yanıtla
  • Neco Neco Neco Neco:
    İşçi emeklisinin durumu ne olacak 9 1 Yanıtla
  • Ahmet Aksoy Ahmet Aksoy:
    işçi emeklisi ölüyor. 7 1 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    ssk lılar bu vatanının evladı değilmi???? 6 1 Yanıtla
  • aytekus@gmail.com [email protected]:
    Çıkmaz bu kanun. Çıksa da hükümet kanunu uygulamaz 3 1 Yanıtla
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