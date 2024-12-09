Arnavutköy'de Elektrik Direği Patladı

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Elektrik direği bomba gibi patladı, mahalleli panik yaşadı

-Bomba gibi patlayan elektrik direği geceyi aydınlattı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de gece saatlerinde bomba gibi patlayan elektrik direği mahalle sakinlerini uykusundan uyandırdı. Ne olduğunu anlamayan mahalleli cama çıktığında şoke oldu.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde dün gece saatlerinde bir elektrik direğinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında elektrik direği ve kablolar bomba gibi patladı. Sesleri duyan mahalle sakinleri cam ve balkonlara çıkarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. İhbarlar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tamam direğe müdahale ederek söndürdü. Yaşanılanlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, mahalleye gece boyu elektrik verilemedi.